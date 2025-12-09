Online-Dating: So bist du erfolgreicher!

Tinder, Bumble, Parship oder ElitePartner – wer heute nach Liebe (oder Spaß) sucht, landet meist im Netz. Doch bei der riesigen Auswahl wird's schnell unübersichtlich.

Das perfekte Match ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Strategie, Ehrlichkeit und Timing. Mit dem richtigen Profil, starken Fotos und ein paar cleveren Moves stehen deine Chancen auf ein echtes Match deutlich besser.

Für wen lohnt sich Online-Dating überhaupt? Es lohnt sich für alle, die Single und auf der Suche sind. Das ist der große Vorteil von Online-Dating: Es gibt keine Missverständnisse wie "Ach so, du hast einen Freund, okay, schade". Alle sind hier, weil sie jemanden kennenlernen möchten.

Besonders gut geeignet ist Online-Dating für diejenigen, die ihre Möglichkeiten erweitern möchten. Denn die Suche über das Internet bietet eine besondere Chance im Vergleich zum klassischen Dating: Du triffst auf Menschen, denen du sonst im Beruf, in der Ausbildung, im Freundeskreis oder im Lieblingsclub vermutlich niemals begegnet wärst, erklärt Eric Hegmann, Paarberater, Parship-Coach und Autor des Buches "beziehungsweise: Das Buch für mehr Liebe". Außerdem kannst du vorab nach (gemeinsamen) Interessen, Beruf oder Alter filtern.

Heutzutage kennen viele Menschen mindestens ein Paar, das sich online kennengelernt hat. Dass Online-Dating immer attraktiver wird, offenbaren auch die Statistiken: 77 Prozent der 16- bis 29-jährigen Internetnutzer hat schon einmal online gedatet. Auch bei den 30- bis 49-Jährigen liegt dieser Anteil bei 66 Prozent. Mittlerweile haben über 135 Millionen Menschen bei einem oder mehreren Anbietern ein Profil. "9 von 10 Singles suchen im Netz nach einem Partner oder einer Beziehung", so Hegmann.

Schüchternen Menschen bietet Online-Dating zudem folgenden Vorteil: Die Hürde, Kontakt aufzunehmen, ist deutlich niedriger als etwa im Club. Du schreibst deinem Schwarm einfach ein paar nette Worte. Zudem: Nach jedem Satz hast du Zeit, um zu überlegen, was du als nächstes sagen willst. Und wenn die Person nicht antwortet, probierst du dein Glück bei der nächsten.

Wichtig: Siehe das Nichtinteresse weniger als Korb, sondern mehr als Erfahrungswert an. Besser so, als wenn die Person an dir nur halb-interessiert ist. Spätestens beim ersten persönlichen Treffen kann es dann unangenehm werden. Wer noch Zweifel hat oder unsicher ist, dem rät Hegmann einen Schritt nach dem anderen zu setzen: "Betrachte Online-Dating als Möglichkeit, überhaupt erst einmal neue Menschen kennenzulernen. Das Verlieben erfolgt ja doch meist persönlich."

Was sind die wichtigsten Plattformen und worauf solltest du achten? Die Auswahl an Dating-Apps ist riesig – und nicht jede passt zu jedem. Manche sind eher auf schnelle Flirts ausgelegt, andere bringen Menschen mit langfristigen Beziehungswünschen zusammen. Ein Überblick über die bekanntesten Plattformen und ihre Besonderheiten:

Tipp: Achte auf Datenschutz und AGB! Einige Apps teilen Nutzerdaten mit Dritten. Seriöse Plattformen bieten transparente Einstellungen zur Privatsphäre und einfache Profil-Löschoptionen.

shutterstock.com/Dean Drobot Gedatet werden kann ganz bequem vom Sofa aus

Häufige Fehler beim Online-Dating Damit dein Dating-Abenteuer nicht zum Frust wird, solltest du diese typischen Stolperfallen vermeiden:

Zu perfektes Profil: Übermäßiges Photoshoppen oder unrealistische Angaben wirken unauthentisch.

Übermäßiges Photoshoppen oder unrealistische Angaben wirken unauthentisch. Copy-Paste-Nachrichten: Einheitsfloskeln wie "Hey, wie geht's?" kommen selten gut an.

Einheitsfloskeln wie "Hey, wie geht's?" kommen selten gut an. Zu hohe Erwartungen: Kein Date wird perfekt – bleib offen und entspannt.

Kein Date wird perfekt – bleib offen und entspannt. Zu viel Druck: Dating soll Spaß machen, kein Bewerbungsgespräch sein.

Dating soll Spaß machen, kein Bewerbungsgespräch sein. Falsche Plattform: Wer die falsche App nutzt, trifft auch die falsche Zielgruppe. Worauf kommt es beim Online-Dating an? Am wichtigsten ist es, für neue Begegnungen offen zu sein. Egal, ob du dir unverbindliches Flirten wünschst oder auf der Suche nach etwas Langfristigem bist. Du musst dich allerdings nicht zwischen beidem entscheiden: "Es spricht nichts dagegen, sowohl Tinder als auch Parship zu nutzen", betont Hegmann.

Tipp: Wer durch misslungene Verabredungen frustriert ist, sollte besser eine Pause machen, als noch mehr zu daten. Hilfreich in solch einer Situation: Wirf einen Blick auf die eigenen Muster beim Kennenlernen. Auch die Dynamik in Beziehungen ist hilfreich: Viele Singles klagen, sie gerieten immer an die Falschen, so Hegmann. "Aber die wählen sie selbst aus. Wer diesen Eindruck hat, sollte sein Beuteschema bei der Partnerwahl überprüfen: Will ich immer die, die mich nicht wollen und ich habe kein Interesse an denen, die mich wollen? Dann können unbewusste Strategien von Bindungsangst und Verlustangst die Partnersuche sabotieren."

Solche Verhaltensweisen gehen leider nur selten von allein weg. Ein Ausweg: Mit professioneller Hilfe, etwa von Single-Coaches, kannst du das eigene Bindungsverhalten ändern.

Was ist potenziellen Matches besonders wichtig beim Online-Dating? Aussehen allein genügt nicht. Viele sehen das Gesamtpaket, erklärt Hegmann. Entweder das ist ihnen sympathisch oder nicht. Gerade eine zu große Fokussierung auf das Äußere wirkt schnell eingebildet, im Sinne von: Der Typ ist offenbar nur mit sich selbst beschäftigt!

Studien zeigen zudem, dass Rechtschreibung und gute Umgangsformen sehr wichtig sind. Also, denke daran, dass es im 21. Jahrhundert weiterhin neben der Klein- auch noch die Großschreibung gibt. Außerdem: Humor kommt an. Unser Experte bestätigt: "Jeder wünscht sich einen humorvollen Partner – aber das ist ein Gradmesser. Nämlich dafür, wie viele Gemeinsamkeiten zwei Menschen haben. Humor ist kein Wettbewerb über die Frequenz von Witzen."

Tipp: Schau dir die Profile deiner Konkurrenten an und versuche herauszufinden, was bei ihnen gut funktioniert. Lass dir überdies von guten Freunden und Freundinnen erzählen, was die gut finden. "Du wirst erstaunt sein, wie unterschiedlich Männer und Frauen Attraktivität bewerten", so unser Experte. Außerdem wichtig: Nachdem du dich so ins Zeug gelegt hast, mit dem Präsentieren deiner Vorzüge und der Masse von Interessen: Denke daran, dass dein zukünftiges Match den Eindruck gewinnen sollte, dass in deinem Leben Platz für eine Beziehung ist.

6 Insider-Tipps, wie du bessere Chancen hast 1. Optik ist Trumpf: Dein Bild ist dein erster Eindruck – und der zählt. Mit dieser Checkliste bist du auf der sicheren Seite

Natürliches Licht (am besten draußen)

Lächeln – aber bitte echt, nicht gepresst

Keine Sonnenbrillen oder Gruppenfotos

Kleidung: gepflegt, aber nicht gestellt

Zeig, wer du bist – z. B. beim Sport oder Reisen

Kein Filter-Overkill oder übertriebenes Posing Tipp: Lass Freund:innen entscheiden, welches Bild dich am sympathischsten zeigt – Außenperspektive hilft enorm.

2. Mix it up: Lade auf deinem Profil einen Mix von Bildern hoch. Das heißt aber nicht: 10 verschiedene Bilder deiner Weltreise. "Bei Reisebildern ist weniger mehr", rät Wenzel. Die sind so viel auf Profilen zu finden, dass du damit niemanden mehr vom Hocker haust. Ähnliches gilt für Strandbilder oder Selfies von Klippen. Mixen bedeutet hier: unterschiedliche Emotionen. Viele Menschen würden entweder nur Bilder uploaden, auf denen sie lachen, so Wenzel. Da entsteht schnell der Eindruck, man sei ein überdrehter Spaßvogel. Andere bieten nur Bilder von sich, auf denen sie in Denkerpose nachdenklich dreinschauen – aber wie aufregend ist ein Melancholiker als Partner? Und nein, die klassischen 2 männlichen Gesichtsausdrücke, nüchtern und betrunken, sind keine Emotionen, sondern Zustände. Deshalb: Zeige, dass du unterschiedliche Gefühlslagen hast. So weiß dein Gegenüber: Der ist einfühlsam, der kann meine Palette an Emotionen verstehen.

3. Biete Gesprächsthemen an: Wie? Entweder durch die Auswahl der Bilder oder die Informationen, die du preisgibst. Wenn du ein Hobby hast, das nicht Fußball und Trinken mit den Jungs ist, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Aber langweile den anderen nicht mit: "Ich schaue Serien, koche gerne, trinke auch mal einen am Wochenende". Schläfst du auch gerne? Solche Sätze sind das Äquivalent zu Standard-Bewerbungsanschreiben: Man liest darüber hinweg, weil sie langweilig sind. Sei kreativ.

Beispiel: Du spielst Rugby. Ein Bild von dir und deiner ausgekugelten Schulter ist ein guter Gesprächsöffner für das Gegenüber. Außerdem: Bilder oder Infos im Profil bieten ein prima Anreiz für Unternehmungen an, rät Wenzel. Denn auch online besteht das Problem des Ansprechens. Sollen sich die Leute etwas aus dem Finger saugen, um dir etwas Gescheites zu schreiben? Dann schauen sie vielleicht lieber gleich beim nächsten Profil. Besser: Mache ein Angebot, das nicht abgelehnt werden kann. Biete mit etwas Ungewöhnlichem eine Steilvorlage zur Kontaktaufnahme.

4. Ansage zur Unternehmung: Frag nicht nach Interesse, mit dir etwas zu unternehmen. Das generelle Interesse besteht ja bereits – sonst gäbe es ja euren Kontakt nicht. Schreibe: Ich hätte Lust, mit dir einmal zu einem Rugbyspiel zu gehen. Oder etwas kleiner: Ich würde gerne mit dir ein Bier trinken gehen, passt es dir morgen? Das ist ein guter Aufschlag, damit kann man kaum etwas falsch machen. Plus: Gib etwas von deinem Leben preis: Verharre also nicht nur an einem Platz. Wer sich bewegt, erhöht die Chance, sich näherzukommen.

Aber: "Ansage machen" bedeutet nicht, unfreundlich oder forsch zu sein! Bekunde deutliches Interesse an einem Wie und dem Was, zusammen etwas zu unternehmen, aber bleib ein Gentleman.

5. Wechsel die App: "Die 3 Tage Abwarte-Regel, bevor man antwortet? Überholt!", sagt Wenzel. Wer ein Match hat, sollte das Feuer schüren, solange es brennt. Heutzutage, bei so vielen Swipe-Möglichkeiten, geht das Feuer nämlich noch schneller aus, als man denkt. Nach 3 Tagen ist dann kaum noch was von der ersten Begeisterung übrig. Oder ein Konkurrent hat schon die Einladung zum Bier ausgesprochen.

So kannst du dieser Entwicklung entgegentreten:

Schnell antworten. Wenn dein Gegenüber grundsätzliches Interesse signalisiert, dann mach eine Verabredung aus. Für die weitere Planung nennst du deine Telefonnummer und wechselst dann auf WhatsApp, Telegram etc. Dieser Wechsel der Kommunikations-Apps hat einen wichtigen psychologischen Vorteil: Du bist nicht mehr im Umfeld direkter Konkurrenz. Stattdessen tauchst du zwischen Freunden und Familie auf – und ihr seid euch allein dadurch ein bisschen näher gekommen.

6. Bleib authentisch: "Sei selbst die liebenswürdige Person, die du dir als Partner:in wünschst", rät Eric Hegmann. Klingt einfach, ist aber schwer. Jeder wünscht sich einen Partner, bei dem man das Gefühl hat: Mit dem macht das Leben auch in 5, 10 und in 15 Jahren Spaß! Das heißt: Zeige Optimismus, schmiede gemeinsam Pläne und Unternehmungen. Sei verbindlich und zuverlässig – und denke nicht nur an dich selbst.