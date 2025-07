Geht sie fremd? 11 mögliche Anzeichen für Untreue

Veränderungen in einer Beziehung können verunsichern – gerade, wenn dein Bauchgefühl Alarm schlägt. Aber was steckt wirklich dahinter? Bedeutet es gleich Untreue, wenn sie öfter am Handy hängt, sich neu stylt oder distanziert wirkt? Nicht unbedingt.

In diesem Artikel zeigen wir dir 11 typische Verhaltensänderungen, die ein Hinweis auf Fremdgehen sein könnten – aber ebenso gut andere Gründe haben können. Vielleicht macht sie gerade einen Selbstfindungsprozess durch. Oder du selbst steckst in einem Strudel aus Eifersucht, Vergleich und Unsicherheit.

Geht meine Frau fremd? Von einer neuen Frisur oder einem auffälligen Lippenstift solltest du nicht gleich darauf schließen, dass deine Partnerin dich hinters Licht führt. Dafür braucht es schon eindeutigere Indizien.

Dennoch ist es nicht unmöglich, einer Fremdgängerin mit einfachen Mitteln auf die Schliche zu kommen. "Wenn man seine Partnerin gut kennt und grundsätzlich aufmerksam ist, kann man erkennen, ob sie fremdgeht", sagt Liebescoach Melanie Mittermaier.

Um die Antwort auf die Frage "Betrügt sie mich" zu finden, muss man jedoch recht aufmerksam sein. Und dann ist da auch noch die Frage, wo das Fremdgehen überhaupt anfängt.

Wo fängt Fremdgehen an? Untreue ist Definitionssache. Es kommt darauf an, wie ihr in eurer Partnerschaft einen Treuebruch definiert. Wo fängt er an? Die verschiedenen Grenzen können beispielsweise diese sein:

Flirten

Küssen

Sex

Entwickeln von Gefühlen Hilfreich ist es, diese Grenzen miteinander abzustecken. So wissen beide Seiten, wann die Untreue und Verletzung des jeweils anderen beginnt.

11 Anzeichen für Untreue der Frau "Es gibt ein paar Klassiker, die gut auf eine mögliche Affäre hinweisen", sagt Liebescoach Mittermaier. "Je mehr Anzeichen gleichzeitig auftreten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Partnerin einer Affäre gegenüber nicht abgeneigt ist", sagt die Beziehungsberaterin. Achte aufmerksam auf die folgenden Anzeichen, ob deine Frau fremdgeht. Betrachte sie aber auch nur als das: Hinweise sind keine Beweise! Bevor du zu dem Schluss kommst: Meine Frau geht fremd, solltest du dir sicher sein, dass es wirklich so ist.

1. Sie schaut öfter aufs Handy oder sitzt ständig am Rechner Den Ton für eintreffende Nachrichten hat sie sicher längst abgeschaltet. Deswegen schaut sie alle 2 Minuten aufs Smartphone. Auf deine Nachfragen, wer da schreibt, antwortet sie möglicherweise (zu schnell) mit „Ach, niemand“ oder dem Namen ihrer besten Freundin. Wenn du aufs Display linsen möchtest, zieht sie das Gerät weg.

Weitere Indizien: Das Handy liegt immer mit dem Display nach unten und nie in deiner Reichweite.

Tipp: Frag dich ehrlich, ob das wirklich neu ist oder dir jetzt erst auffällt, weil du gerade besonders aufmerksam bist. Menschen brauchen manchmal Rückzugsorte. Vielleicht plant sie einfach ein Geschenk oder ein Projekt für sich.

2. Sie ändert ihre Passwörter oder richtet die Touch-ID ein Du kennst die PIN zum Smartphone deiner Liebsten? Teste sie doch noch mal. Im Handy herumschnüffeln darfst du natürlich nicht. Wenn sie jedoch den Code geändert hat, ist das ein eindeutiges Zeichen: Offenbar fürchtet sie, du könntest etwas sehen, das du nicht sehen solltest.

Weitere Indizien: Der Browserverlauf an ihrem Computer ist immer gelöscht.

Tipp: Ein neues Sicherheitsbedürfnis heißt nicht automatisch, dass sie etwas verheimlicht. Vielleicht schützt sie sich einfach generell besser – auch vor neugierigen Apps oder bei der Arbeit.

GettyImages / Studio4 Du vermutest, sie verbirgt etwas auf dem Handy? Bevor du heimlich nachforschst: Sprich deine Zweifel offen an. Ehrliche Gespräche helfen mehr als Kontrolle.



3. Sie riecht ungewohnt, wenn sie nach Hause kommt Wenn sie plötzlich nach Imbissbude riecht, obwohl sie Fritten und Burger nicht mag, muss das noch kein Warnsignal sein. Den Geruch kann sie sich auch in der Kantine oder beim Mittagessen mit den Kolleg:innen geholt haben. Herrenparfum spricht hingegen eine andere Sprache und könnten bei einer Frau Anzeichen fürs Fremdgehen sein.

Weitere Indizien: Sie duscht sofort nach dem Heimkommen.

Tipp: Ungewohnte Gerüche können viele Ursachen haben – von Restaurantbesuch bis neue Kolleg:innen. Wichtig ist: Bleib neugierig, nicht misstrauisch. Frag interessiert nach, nicht kontrollierend.

4. Sie kleidet sich neu ein und schminkt sich mehr Die Wäscheschublade ist voller neuer Spitzen-Höschen? Spätestens, wenn du noch kein Stück davon an ihr gesehen hast, sollte dich das stutzig machen. Du musst und solltest allerdings nicht ihren Schrank durchwühlen. Die Hinweise aufs Fremdgehen der Frau lassen sich auch anders entdecken: Trägt sie beispielsweise wieder öfter hohe Schuhe? Oder achtet sie neuerdings penibel auf ihr Make-up?

Weitere Indizien: Sie geht öfter shoppen, steht stundenlang im Bad und macht viele Selfies.

Tipp: Selbstfürsorge, neue Lebenslust oder ein Boost fürs Selbstbewusstsein – das alles muss nichts mit jemand anderem zu tun haben. Vielleicht macht sie gerade einfach etwas für sich.

GettyImages / Studio4 Achte auf Veränderungen in Styling oder Pflegegewohnheiten – oft steckt einfach ein neues Bedürfnis nach Selbstfürsorge dahinter. Frag interessiert nach, statt misstrauisch zu werden.



5. Sie ist manchmal stundenlang nicht erreichbar Eigentlich wollte sie nach Feierabend nur noch schnell bei einer Freundin etwas abholen oder ein paar Überstunden schieben. Kein Thema. Doch wenn du sie bei solchen Aktivitäten stundenlang nicht telefonisch erreichst, stimmt etwas nicht.

Weitere Indizien: Sie fährt angeblich oft durch Funklöcher und der Akku ihres Smartphones ist auf sonderbare Weise viel schwächer als früher.

Tipp: Wenn sie sonst zuverlässig war, können Ausreißer auffallen. Aber: Akku leer, in Gedanken, im Gespräch – das kann auch einfach Leben sein. Statt stille Vorwürfe zu machen: Sprich offen über dein Gefühl.

6. Sie hat unbegründet gute Laune und leuchtende Augen Von Wolke 7 seid ihr schon vor Monaten oder Jahren auf eine entspanntere Etage abgestiegen. Wie kommt es dann, dass sie sich plötzlich wie ein verliebter Teenie aufführt? Sie trällert zu Popmusik, grinst in ihr Smartphone oder sprüht vor guter Laune. Und das ohne ersichtlichen Grund! Selbst wenn du von Problemen im Job erzählst, lächelt sie? Dann ist sie mit den Gedanken offensichtlich ganz woanders – und ziemlich sicher nicht bei dir.

Weitere Indizien: Sie erzählt dir lnsider-Witze, die du nicht kapierst, oder sendet dir urplötzlich lächerliche Smileys.

Tipp: Neues Glück heißt nicht automatisch: neue Liebe. Vielleicht hat sie etwas für sich entdeckt, was ihr gut tut – ein neues Hobby, Coaching, Therapie, Musik. Frag nach, was sie gerade begeistert.

GettyImages / Studio4 Sie wirkt strahlend und gut gelaunt – ohne erkennbaren Grund? Nimm die Veränderung wahr, aber frag interessiert statt misstrauisch. Vielleicht tut sie gerade etwas nur für sich?



7. Sie macht immer öfter Mädelsabende Montag ins Kino, mittwochs zum Dinner und samstags zur Party. Neuerdings ist sie angeblich ständig mit ihren Mädels unterwegs. Es kommen zudem immer mehr Damen dazu, von denen du vorher nie etwas gehört hast. Männer sind dabei nicht erwünscht.

Weitere Indizien: Sie sagt, dass du nicht auf sie warten sollst, und animiert dich zu mehr Männerabenden.

Tipp: Freiräume in der Beziehung sind wichtig – für beide. Frag dich: Wünschst du dir gerade mehr Nähe? Dann sprich darüber, ohne ihre Unabhängigkeit infrage zu stellen.

8. Sie lässt dir plötzlich mehr durchgehen Du vergisst die Zeit mit den Kumpels in der Bar oder schaust einer anderen Frau nach: Früher wäre deine Frau oder Freundin bei solch einer Aktion im Dreieck gesprungen und hätte 3 Tage nicht mehr mit dir geredet. Heute reagiert sie bei Fehltritten gelassen oder registriert sie nicht mal.

Weitere Indizien: Sie schlägt dir vor, mal wieder Kontakt mit deiner Sandkasten-Freundin aufzunehmen. Oder sie motiviert dich, wieder öfter zum Fußball zu gehen.

Tipp: Grundsätzlich ist Gelassenheit ein gutes Zeichen. Vielleicht hat sie gelernt, Dinge lockerer zu sehen. Wenn du aber unsicher bist, ob sie nachsichtiger oder gleichgültiger ist, sprich es ruhig an – ohne Vorwurf, nur mit dem Wunsch nach Verbindung.

9. Sie geht öfter (geschminkt) zum Sport Jeden Abend Sport? Das war doch sonst nicht ihr Ding! Entweder sie ist tatsächlich auf dem Fitnesstrip oder sie nutzt das Fitnessstudio oder die Laufgruppe als Alibi, um sich heimlich anderweitig zu verabreden.

Weitere Indizien: Sie duscht vor dem Sport und die Sportklamotten in ihrer Tasche sind nach dem Training noch trocken.

Tipp: Motivation, Stil, Selfcare – oder ein echtes Ausweichmanöver? Du kannst das nicht wissen, wenn du nicht fragst. Ein Gespräch ist hilfreicher als ein Verdacht.

GettyImages / Studio4 Geduscht, Parfum, Make-up vorm Sport? Klar kann sie sich einfach wohlfühlen wollen. Wenn sich das aber häuft, lohnt ein offenes Gespräch ohne Unterstellungen.



10. Sie streitet häufiger wegen Kleinigkeiten Sollte eine Frau fremdgehen, sprechen Anzeichen wie häufiges Streiten oder schlechte Laune dafür. Sie streitet plötzlich wegen jeder Nichtigkeit und pflaumt dich von der Seite an? Sie kritisiert außerdem offen deinen Lebensstil und vergleicht dich häufiger mit anderen Leuten? Das war doch früher nicht so!

Weitere Indizien: Gemeinsame Abendessen sind ihr weniger wichtig. Sie fragt seltener nach deiner Meinung und wäscht deine Unterhosen nicht mehr mit.

Tipp: Streitverhalten kann sich verändern – oft, wenn sich innerlich etwas anstaut. Das heißt nicht automatisch: Affäre. Vielleicht ist sie frustriert oder überlastet. Frag, was wirklich los ist – nicht, ob sie fremdgeht.

11. Sie hat keine Lust auf Sex und Nähe Sie hat keine Lust auf Sex? Das ist ihr gutes Recht und allein noch kein Beweis dafür, dass sie sich den Sex woanders holt. Erst, wenn sie auch keine Nähe mehr zulässt, solltest du alarmiert sein. Das heißt, wenn sie Küsse, Umarmungen und Streicheleinheiten ablehnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass etwas nicht stimmt.

Weitere Indizien: Sie versteckt sich beim Ausziehen vor dir und dreht sich im Bett mit dem Gesicht zur Wand.

Tipp: Lustlosigkeit kann viele Ursachen haben: Stress, Zyklus, hormonelle Schwankungen, mentale Belastung. Nähevermeidung kann ein Signal sein – aber kein Beweis. Wichtig: Sprich darüber, ohne Druck auszuüben.

Die Ehefrau geht fremd: Wie sollte ich mich verhalten? Du hast deine Partnerin bei mehreren Anzeichen ertappt? Dann solltest du handeln, empfiehlt die Beziehungsexpertin. Bist du also überzeugt davon: Die Freundin geht fremd, sprich es an. "Es zu verschweigen, schürt Zweifel und Groll und bringt das Paar nicht voran", so Mittermaier.

War dein Verdacht richtig (geht sie also wirklich fremd), hast du idealerweise ein ehrliches Interesse an der Motivation deiner Frau oder Freundin und daran, worum es ihr wirklich geht. Bestimmte Fragen sind dann eher unangebracht. Frage deshalb besser nicht:

Wie?

Wann?

Wie oft?

Wie lange?

Mit wem? Geht sie fremd, ist es viel sinnvoller, ihr wirklich zuzuhören. Besser geeignete Fragen sind dann:

Warum?

Was hast du gefühlt?

Was fehlt dir? Sprichst du sie an, noch bevor sicher ist: Sie geht fremd? Auch das ist möglich. Hab dann keine Angst, dass sie dich für extrem eifersüchtig hält. Das könnte sie dir lediglich vorwerfen, wenn du hinter ihrem Rücken auf Spurensuche gehst. Wenn du beispielsweise einen Detektiv engagierst oder in ihrem Handy schnüffelst.

Auf solche extremen Maßnahmen solltest du übrigens unbedingt verzichten. Das findet auch die Beziehungsexpertin: "Das ist ein No-Go, weil wir auch in einer Beziehung das Recht auf Privatsphäre haben." Das Handy zu durchsuchen, treibe das Paar nur noch weiter auseinander, so Mittermaier. Es folge dann ein Vertrauensbruch auf einen anderen. "Das zerschlägt unnötig viel Geschirr." Ist dir die Beziehung wirklich wichtig, unterdrücke den Impuls, ihr nachzuschnüffeln und sprich sie offen darauf an.

Nach dem Fremdgehen: Ist die Beziehung noch zu retten? Bestätigt sich ein Verdacht oder gibt deine Partnerin das Fremdgehen offen zu, ist das eine harte Belastungsprobe für die Beziehung. Ein Fremdgehen muss aber nicht zwangsläufig das Ende der Partnerschaft bedeuten.

Dann wieder zueinanderzufinden, ist allerdings kein leichter Weg. Und er benötigt Zeit. "Um die Beziehung zu retten, braucht es die Offenheit, das Modell der Treue zu hinterfragen, anstatt nur den Charakter der Partnerin anzuzweifeln", erklärt Beziehungscoach Mittermaier. "Nach einem Betrug ist in dieser Beziehung nichts mehr, wie es war. Haben beide die Bereitschaft, eine völlig neue Beziehung mit demselben Partner zu beginnen, hat ihre Liebe sehr wohl eine Chance."

Paare, die eine Affäre überstanden haben, berichten laut Mittermaier oft davon, dass der Sex besser, die Gespräche tiefer und die Intimität größer geworden ist. Es lohnt sich also, es zu versuchen.

Die häufigsten Fragen zu Anzeichen für Untreue der Frau Was sind Warnzeichen einer untreuen Ehefrau? Zu den klassischen Warnzeichen für Untreue der Frau gehören Verhaltensänderungen. Ist sie plötzlich ständig am Handy, vermeidet Nähe und Intimität, sucht auch emotional Distanz oder entwickelt neue Interessen, können das Hinweise auf Untreue sein. Wichtig ist jedoch: Für all diese Dinge kann es auch andere Gründe geben. Sprich sie an! Wie verhält sich eine untreue Ehefrau? Untreue macht sich häufig am ehesten im Verhalten bemerkbar. Achte also weniger auf Heimlichtuereien als auf das Ändern von sonst typischen Abläufen und Gewohnheiten. Betrügt dich deine Frau, werden diese Gewohnheiten durchbrochen. Das macht sich oft auch im Alltag bemerkbar. Ist emotionaler Betrug ein Warnzeichen? Ja, sucht deine Frau oder Freundin eher die emotionale Nähe zu einer anderen Person, kann das bedeuten, dass sie sich aktuell mehr zu diesem Menschen hingezogen fühlt. Dies kann (muss jedoch nicht!) ein erster Schritt in Richtung Fremdgehen sein.